Duitsland verijdelt aanslag met biologische bom 21 juni 2018

In Duitsland is een aanslag met een biologische bom verijdeld dankzij de arrestatie van een Tunesiër in Keulen. De man had ricine gemaakt - een dodelijk gif van plantaardige oorsprong - om er terreur mee te zaaien. De verdachte had al middelen om de gifstof in een explosief te verwerken en zou banden gehad hebben met de terreurgroep Islamitische Staat. Het is, voor zover geweten, de eerste keer dat terroristen proberen om ricine voor een aanslag te gebruiken. De stof is zesduizend keer krachtiger dan cyanide en kan dodelijk zijn wanneer ze ingenomen, ingeademd of ingespoten wordt. Er bestaat geen tegengif voor.