Exclusief voor abonnees Duitsland verijdelde afgelopen drie jaar zeven aanslagen 24 oktober 2019

00u00 0

De Duitse veiligheidsdiensten hebben sinds de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn in december 2016 zeven aanslagen kunnen voorkomen. Dat verklaarde Holger Münch, de voorzitter van de Duitse federale recherchedienst (BKA), woensdag aan de regionale krant 'Rheinische Post'. In 2016 waren er volgens hem drie grote zwakke punten. "Ten eerste werd de immigratiezaak tegen de dader Anis Amri niet consequent opgevolgd. Dat zou vandaag niet gebeuren", stelde Münch. Ook werden rechtszaken tegen Amri in verschillende deelstaten niet samengebracht. Verder is een mensgerichte aanpak vandaag de norm, voegde de voorzitter eraan toe. Dat betekent dat niet alleen het concrete risico beoordeeld wordt, maar ook de persoon zelf en het gevaar dat hij of zij vormt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen