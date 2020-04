Exclusief voor abonnees Duitsland laat kleine winkels opnieuw openen 16 april 2020

Ook in Duitsland worden de coronamaatregelen tot 3 mei verlengd, maar daar beginnen ze wel één en ander te versoepelen. Zo mogen de meeste winkels maandag heropenen, zij het onder voorwaarden. Het gaat dan om kleinere winkels met een oppervlakte tot 800 m2, net als auto- en fietsdealers, boekenverkopers, telecombedrijven en meubelzaken. Voorwaarde is wel dat het aantal bezoekers wordt beperkt, wachtrijen worden voorkomen en de hygiëneregels in acht worden genomen. Er moet ook 1,5 meter afstand mogelijk zijn tussen klanten. Winkels met een oppervlakte van maximaal 2.500 m2 mogen vanaf 4 mei weer open. Hetzelfde geldt voor kinderdagverblijven, (hoge)scholen en universiteiten en kappers. De horeca blijft voorlopig gesloten.

