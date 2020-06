Exclusief voor abonnees Duitsland houdt adem in na forse uitbraken 23 juni 2020

Na een uitbraak van het coronavirus zitten deze werknemers van een Duits bedrijf in een verplichte lockdown. Zo'n 1.360 personeelsleden van het vleesverwerkend bedrijf Tönnies in Noordrijn-Westfalen worden - samen met hun families - gedwongen thuis te blijven. Onder het waakzame oog van een agent krijgen ze via dranghekken eten en drinken aangereikt. Er zijn ook nog vier andere lokale uitbraken in Duitsland - de autoriteiten houden er de adem in.

