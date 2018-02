Duitsers willen wolven afknallen Naya blijft maar beter hier 06 februari 2018

Wolvin Naya, die in onze contreien rondzwerft, vertoont zich maar beter niet meer in Duitsland. Er ligt immers een plan op tafel om de wolvenjacht weer toe te laten, omdat de dieren met te veel zijn - naar schatting 500. De populatie groeit bovendien elk jaar met 20 tot 30%. Tot ergernis van veeboeren, die tientallen van hun dieren ten prooi zagen vallen aan de wolven. In 2015 ging het om 714 gedode dieren. De Duitse jagerskoepel eist nu toelating om wolven dood te schieten, en krijgt daarbij de steun van de liberale FDP. Dat is een brug te ver voor de partijen die nu een regeringscoalitie aan het vormen zijn - CDU, CSU en SPD - maar zij willen wel dat "de voortdurende uitbreiding van het wolvenbestand slim gemanaged wordt".

