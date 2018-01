Duitsers mogen voortaan staatshoofden beledigen 00u00 0

In Duitsland mag je staatshoofden voortaan ongestraft beledigen. De bepaling uit het strafrecht over het beledigen van buitenlandse staatshoofden kan sinds gisteren officieel niet meer ingeroepen worden. Paragraaf 103 van het strafrecht zette tot nog toe drie jaar cel op het beledigen van buitenlandse staatshoofden en vertegenwoordigers van buitenlandse staten. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan gebruikte die paragraaf om in augustus 2016 een klacht in te dienen tegen de Duitse tv-presenator Jan Böhmermann, die in een gedicht beschreef hoe de Turkse president kinderporno keek en seks met dieren had. Het onderzoek dat daarop volgde, leidde tot verhitte debatten over de vrijheid van meningsuiting in Duitsland.

