Duitser vergiftigde 21 collega's met broodjes in bedrijfsrestaurant 28 juni 2018

Een 56-jarige Duitser is opgepakt omdat hij mogelijk 21 collega's vergiftigde in het bedrijfsrestaurant. De medewerkers waren allen aan de slag bij Schloß Holte-Stukenbrock in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en stierven allemaal kort voor hun pensioen. Officieel aan een hartinfarct of een vorm van kanker. Speurders waren via camerabeelden in het bedrijf bij de verdachte uitgekomen, nadat een collega had gesignaleerd dat hij verdacht poeder op zijn broodbeleg had aangetroffen. De verdachte wil niets zeggen en naar een motief is het voorlopig ook raden. In zijn woning vond de politie stoffen waarmee een giftige substantie kan worden aangemaakt: kwikzilver, lood en cadmium.