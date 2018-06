Duitser rijdt 2.400 km met... tractor 18 juni 2018

Hubert Wirth, een Duitse voetbalfan, is zondag met de tractor in Moskou aangekomen na een rit van 2.400 kilometer. Hij arriveerde twee uur voor de eerste wedstrijd van de 'Mannschaft', die om 17u Belgische tijd begon in het Luzhniki-stadion tegen Mexico.

