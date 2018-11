Duitser krijgt pv, omdat brandblusser te oud is 14 november 2018

00u00 0

Een Duitse man werd in de politierechtbank van Veurne vervolgd omwille van twee inbreuken met zijn brandblusapparaat. De houdbaarheidsdatum van de brandblusser bleek overschreden te zijn en hij werd opgeborgen in de kofferruimte en dus niet binnen handbereik. "De politie had hem aan de kant gezet, omdat ze meende dat hij de sluipweg in Avekapelle had gebruikt om de trajectcontroles te vermijden", sprak advocaat Thomas Bailleul. "Hij had echter een geldige reden om daar te zijn. Bovendien had hij niet gedronken en reed hij niet te snel. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de politie dan wat spijkers op laag water zoekt door hiervan een pv op te stellen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN