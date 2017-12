Duitse waakhond roept Lufthansa op het matje 00u00 0

Lufthansa mag het gaan uitleggen bij de Duitse mededingingswaakhond. De luchtvaartmaatschappij is sinds het faillissement van concurrent Air Berlin erg machtig geworden in Duitsland en zou daarvan profiteren om de ticketprijzen op te trekken. Lufthansa ontkent en zegt dat de prijzen door algoritmes bepaald worden. "Die algoritmes zijn niet geschreven door God vanuit de hemel", antwoordt de topman van de concurrentiewaakhond, Andreas Mundt, in de krant 'Süddeutsche Zeitung'. Sinds eind november loopt er een onderzoek naar de tariefverhogingen bij Lufthansa, dat delen van Air Berlin heeft overgenomen. In november schreef de zakenkrant 'Handelsblatt' dat de prijzen tot 300% zijn gestegen voor vluchten tussen Berlijn en Düsseldorf. Intussen wordt Lufthansa, ook het moederbedrijf van Brussels Airlines, genoemd als de voornaamste kandidaat om het failliete Alitalia over te nemen. Twistpunten blijven de overnameprijs en het aantal werknemers dat moet opstappen. Lufthansa wil 2.000 jobs schrappen, de Italiaanse overheid wil dat aantal nog halveren.

