Duitse verpleger doodde 100 patiënten "uit verveling" 23 januari 2018

Een Duitse verpleger die al levenslang had gekregen voor het vermoorden van zes patiënten, zou in totaal 103 dodelijke slachtoffers gemaakt hebben. Niels H. - die de grootste seriemoordenaar uit de recente Duitse geschiedenis zou zijn - wordt ervan beschuldigd om ook 62 patiënten gedood te hebben in het ziekenhuis van Delmenhorst en nog eens 35 in dat van Oldenburg (beiden in de deelstaat Nedersaksen). De 41-jarige verpleger spoot hen geneesmiddelen in die levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaakten. Volgens de openbaar aanklager deed Niels H. dat onder meer "uit verveling". Hij is nu officieel aangeklaagd voor deze feiten. Het gerecht hoopt het proces dit jaar nog te kunnen voeren.

HLN