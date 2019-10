Exclusief voor abonnees Duitse terrorist maakte wapens met 3D-printer 14 oktober 2019

De dader van de aanslag op een synagoge en kebabzaak in het Duitse Halle gebruikte een 3D-geprint wapen. Voor Stephan Balliet twee mensen doodschoot, publiceerde hij online nog een handleiding met instructies om zelf wapens te maken. Hij laadde bestanden op om in te voeren in een 3D-printer, om zo vuurwapens en munitie te kunnen printen. In een manifest dat hij tegelijk op een online messageboard plaatste, schreef hij dat hij met de aanslag vooral wilde aantonen dat zelfgemaakte wapens functioneren. Maar op videobeelden van de aanval, die hij live uitzond, bleken de meeste vuurwapens te haperen.

