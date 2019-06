Exclusief voor abonnees Duitse spits Sidney (31) traint mee bij Anderlecht 22 juni 2019

00u00 0

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is gestart en buiten Vincent Kompany heeft Anderlecht nog geen aanwinst gerealiseerd. Maar de transfers zouden nu wel eens in een stroomversnelling kunnen komen. Sinds maandag traint op Neerpede Sam Sidney mee, een 31-jarige Duitse aanvaller die de voorbije twee seizoenen voor Bochum uitkwam. Hij was bij Hamburg kort ploegmaat van Kompany en kreeg in 2009 zijn kans als Duits A-international. Hij verzamelde vijf caps. Sidney is niet de grote naam die de fans verwachten, maar hij kan de voorbode zijn van het transferoffensief dat Michael Verschueren een paar weken geleden vooropstelde. (MJR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis