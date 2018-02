Duitse regering overweegt gratis openbaar vervoer 15 februari 2018

De Duitse regering denkt er ernstig over na om openbaar vervoer voor pendelaars - al dan niet tijdelijk - gratis te maken in bepaalde steden om er de luchtkwaliteit te verbeteren. Duitsland heeft immers een uitbrander gekregen van de Europese Commissie over de luchtvervuiling in het land en er dreigen juridische stappen als bepaalde normen niet gerespecteerd worden. Duitsland is een van de EU-lidstaten die al jaren de normen voor fijnstofconcentratie en stikstofdioxide niet respecteren.