Duitse rechter laat Puigdemont vrij op borg 06 april 2018

Een Duitse rechter laat de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont voorlopig vrij op borgtocht. Ook verwerpt de rechtbank de aanklacht wegens rebellie waar Spanje hem voor wil aanklagen. Maar de aanklacht voor corruptie is mogelijk wel een basis voor uitlevering aan Spanje. In afwachting van een definitieve beslissing over de uitlevering mag Puigdemont de gevangenis verlaten. Hij moet wel een borgsom van 75.000 euro betalen. Wanneer de rechtbank zich over de uitlevering uitspreekt, is nog niet duidelijk.

HLN

