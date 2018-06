Duitse politie pakt man op die giftige stof maakt 15 juni 2018

In Keulen is een man opgepakt die ricine had vervaardigd. Dat is een dodelijk giftige stof die uit de op bonen lijkende zaden van de 'wonderboom' wordt bereid. De Duitse politie kwam de uit Tunesië stammende Seif Allah Hammami (29) op het spoor nadat hij vorige maand duizend van die zaden op het internet had gekocht, samen met een koffiemolen om ze te malen. Wat hij met het goedje van plan was, is nog onduidelijk. De politie beklemtoonde gisteren dat er nog geen tekenen zijn van terroristische banden of plannen om een aanslag te plegen. Vorige maand werd er in Frankrijk een man opgepakt die wel een jihadistische aanslag zou hebben beraamd en een handleiding bij zich had om ricine te maken. Maar ingrediënten had die nog niet. Ricine heeft al meermaals gediend om politieke moorden te plegen. Maar omdat er veel te veel van nodig is om een groot aantal mensen te doden, werd het nog nooit door terroristen gebruikt. (GVV)

