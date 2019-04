Exclusief voor abonnees Duitse politie pakt 10 islamisten op die "ernstige misdaad planden" 01 april 2019

De Duitse politie heeft bij operaties in Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg en Ulm tien vermoedelijke islamisten opgepakt op verdenking van terrorisme. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het plannen van een 'ernstige misdaad tegen de staat'. Er zijn geen aanwijzingen voor een concrete aanslag of specifiek doelwit. "We vermoeden dat het om een splintergroep van IS of om sympathisanten gaat", aldus een parketwoordvoerder.