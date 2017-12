Duitse metro sleurt kind in buggy mee 00u00 0

Een vertrekkende metro heeft in het Duitse Essen een 2-jarig kind in een wandelwagen enkele meters meegesleurd. De moeder wilde nog instappen toen de deuren sloten. Eén wiel van de buggy kwam klem te zitten tussen de portieren. Een paar meters na vertrek botste de kinderwagen tegen een hekje op het einde van het perron. Door de klap vloog de peuter uit de kinderwagen. Het kind hield als bij wonder slechts lichte verwondingen over aan het incident, en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie van Essen onderzoekt het ongeval. (SRB)