Duitse keeper woont in Brasschaat en speelt bij Dragons 12 december 2018

00u00 0

Voor de Duitse keeper Tobias Walter is het uitkijken naar het duel van morgen tegen de Red Lions. Walter is sinds dit seizoen de doelman van landskampioen Dragons en kruist in de kwartfinale dus de sticks met zijn ploegmakkers Felix Denayer en Florent Van Aubel.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN