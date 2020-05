Exclusief voor abonnees Duitse economie in recessie 16 mei 2020

De Duitse economie is in een recessie beland. De activiteiten krimpen er al twee kwartalen na elkaar. In het vierde trimester van 2019 zakte de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten met 0,1%. In het eerste kwartaal van 2020 was er een daling met 2,2%. Het gaat om de zwaarste economische terugval sinds de financiële crisis in 2009. Lockdownmaatregelen, gesloten grenzen en bedrijven die noodgedwongen de deuren dichthielden zorgden er in maart voor dat het economische leven zo goed als stil viel.

