De hoge bonzen van de Duitse Voetbalbond (DFB) hebben zich, ondanks de desastreuze WK-campagne van de Mannschaft, vrijdag in een teleconferentie unaniem achter bondscoach Joachim Löw geschaard. De 58-jarige werd gevraagd in functie te blijven. Löw heeft nog een contract tot 2022. Na de uitschakeling in Rusland had Löw zelf vraagtekens achter zijn toekomst als bondscoach gezet.

