Duitse 'Bild' stopt met naaktfoto's, "tenzij iedereen erover spreekt" 13 maart 2018

"Heren, sterkte", kopte 'Bild', de grootste Duitse krant, gisteren. Het dagblad stopt na tientallen jaren met het publiceren van vrouwelijk naakt. De dames zullen vanaf nu enkel nog lingerie of een bikini dragen, klinkt het in een verklaring. De redactie ging overstag na klachten van enkele lezers. "We hebben de afgelopen maanden steeds meer het gevoel gekregen dat veel vrouwen, zowel lezers als vrouwen op de redactie, de foto's aanstootgevend of vernederend vinden", klinkt het. Volgens de krant moeten foto's vermaken, maar mag mannenamusement niet aanstootgevend zijn voor vrouwen. Al verdwijnt de erotiek niet helemaal. "Als het gaat om naaktfoto's waar het hele land over praat, zoals een beroemdheid in Playboy, vinden de toplessmodellen ook in de toekomst hun weg naar het nieuws, al zal dat gebeuren in een nieuwe, meer eigentijdse fotografiestijl." Tot 2012 pronkten naakte dames nog op de voorpagina van het blad, maar de 'Bild Girl' kreeg zes jaar geleden al een minder prominente plek binnenin. (FT)

