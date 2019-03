Exclusief voor abonnees Duitse alternatieve genezer voor de rechter Ook Vlaamse patiënt overleden 30 maart 2019

In Krefeld is het proces gestart tegen de Duitse alternatieve genezer Klaus Ross. De zestiger moet zich verantwoorden voor de dood van de Vlaamse Leentje Callens (55) uit Beveren en twee Nederlandse patiënten in 2016, die stierven na zijn behandeling. Ross behandelde zijn kankerpatiënten onder meer met de stof 3-broompyruvaat (3-BP). Dit preparaat was in 2016 niet goedgekeurd als geneesmiddel, maar de toepassing was niet verboden. Volgens het Duitse onderzoek had Ross een ongeschikte weegschaal gebruikt en het middel drie tot zes keer te hoog gedoseerd. Ross zei vrijdag voor de rechtbank dat hij geen idee had hoe of waardoor de drie patiënten overgedoseerd werden. "Ook ik wil dit graag weten", bezwoer hij.

