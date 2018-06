Duits-Hollands VAR-team 18 juni 2018

Voor de wedstrijd België - Panama zit een Duitser achter de knoppen in het 'replay center' in Moskou. De Duitser Bastian Dankert is zijn naam, hij is de hoofd-videoreferee. Opvallend, hij wordt geassisteerd door landgenoot Felix Zwayer én twee Nederlanders: Sander Van Roekel en Danny Makkelie. De scheidsrechter op het veld is een Zambiaan. In 2016 ging Janny Sikazwe (39) de wereld rond, nadat hij geweigerd had Real Madrid-speler Sergio Ramos uit te sluiten in de finale van het WK voor clubs tegen Kashima Antlers. Ramos beging nochtans twee schandalige overtredingen. Ondanks die blunders staat Sikazwe bekend als één van de beste refs van Afrika. Vorig jaar floot hij de finale van de Africa Cup. (PJC)