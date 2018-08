Duistere figuren 20 augustus 2018

DUISTERE FIGUREN

Zoals dikwijls zijn het weer duistere figuren uit de horecawereld die allerlei 'diensten'

leveren, gebruik makende van hun relaties in het uitgaansmilieu. Dit soort kerels voert grote sier, maar geeft weinig of geen legale inkomsten aan. Pak die mannen en pluim ze. De enige taal die ze verstaan, is die van het geld.

Eddy De Neve, Wetteren

