Duistere deal rond Limburgse zonnepanelen moet naar rechter 31 maart 2018

Een Hasselts bedrijf moet zich voor de rechter verantwoorden voor fraude met zonnepanelen. De raadkamer heeft ook de bedrijfsleider en een keurder doorverwezen. De zogeheten 'zaak-Sunny' draait om de vervalsing van attesten, om zo de verlaging van de subsidies te kunnen omzeilen. Netbeheerder Infrax en regulator VREG vonden het immers opvallend dat er net voordat de regering de groenestroomcertificaten afbouwde, plots veel installaties gekeurd werden, en dienden een klacht in. De Hasseltse zaakvoerder is verbaasd over de beslissing van de raadkamer. "Het zijn de mensen die de zonnepanelen hadden staan die de certificaten konden verzilveren", zegt advocaat Jan Swennen. "Wij gaan daar niet voor opdraaien." Het is niet de enige zaak van gesjoemel met zonnepanelen in Limburg. Infrax heeft een klachtendossier opgemaakt tegen meer dan 300 fraudeurs, waarbij er voor 42,9 miljoen euro gesjoemeld zou zijn. (BVDH)

