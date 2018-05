Duinkerke: Sarreau wint, Greipel werkt 09 mei 2018

8 mei. 'Fête de la Victoire', herdenkingsdag van de capitulatie van Nazi-Duitsland als officiële bezegeling van Wereldoorlog II. Kon niet anders of de openingsrit van de Vierdaagse van Duinkerke moest in La Bassée uitdraaien op een Frans onderonsje. Marc Sarreau (Groupama-FDJ) haalde het in de massaspurt voor Coquard en Barbier. Timothy Dupont werd vijfde, Jonas Rickaert zesde en Jasper De Buyst achtste. Die laatste kreeg kreeg in de finale onder meer André Greipel in dienst. 'De Gorilla' schikte zich in zijn eerste koers in 52 dagen zoals verwacht in een helpersrol. "André deed perfect zijn job", zag Lotto-Soudalploegleider Frederik Willems. "Tot 500 meter van de streep trok hij aan. Het plan was om hem niet van de eerste dag op te zadelen met druk en daar hebben we ons aan gehouden. Mentaal is hij oké, fysiek moet hij nog wat groeien. Misschien spurt hij deze week al wel een keer mee." (JDK)

