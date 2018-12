Duim in de mond. Waarom? 31 december 2018

Laat ze maar speculeren. Na zijn doelpunt stopte Romelu Lukaku even de duim in de mond en wees hij vervolgens richting hemel. Wilde hij daarmee zeggen dat hij vader wordt? - hij heeft nochtans geen vaste vriendin. Of wilde hij aantonen dat hij, net als Man United, herboren is? In zijn entourage houden ze het mysterie liever intact. Lukaku was de voorbije tien dagen afwezig om 'persoonlijke redenen', maar keerde fysiek wel duidelijk scherper terug.

