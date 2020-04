Exclusief voor abonnees Duikmasker wordt beschermmasker 01 april 2020

Alle creativiteit wordt in de strijd gegooid om bruikbare hulpmiddelen te maken in coronatijden. Een team van de VUB ontwikkelde een mondmasker op basis van een duikmasker van Decathlon, dat via een kunststof connector met een medische filter is verbonden. "Dat type van medische filter gebruikt men vooral om bacteriën en virussen op ademhalingsapparaten te filteren", zeggen de onderzoekers. "Omdat niet-dringende operaties uitgesteld zijn, blijven sommige ziekenhuizen met een teveel aan dergelijke filters achter. Met onze oplossing optimaliseren we die middelen."

