Duiker sterft tijdens zoektocht naar Vlaamse avonturier 10 juli 2018

Een 47-jarige Franse duiker is om het leven gekomen tijdens de zoekactie naar het lichaam van de overleden Vlaamse avonturier Marc Sluszny (56). Die verdween op 28 juni in het grottencomplex van Font Estramar. Een 18-koppig team zou op vraag van het Franse gerecht vier dagen lang proberen zijn stoffelijk overschot te bergen, maar op dag één liep het al mis. De ervaren Laurent Rouchette raakte in ademnood tijdens een duik in de 262 meter diepe grotten. Hij stierf nog voor zijn collega's hem konden bereiken. "Dit is het laatste wat Marc gewild zou hebben", zeggen Sluszny's nabestaanden.