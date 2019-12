Exclusief voor abonnees Duiker sterft 1,5 jaar na redding Thaise voetballertjes 28 december 2019

Anderhalf jaar nadat twaalf Thaise voetballertjes en hun trainer gered werden uit een ondergelopen grottencomplex, is een duiker overleden die bij die reddingsoperatie betrokken was. De Thaise marine meldt dat de man bij de redding een bloedinfectie opliep die hem deze week fataal werd. Beiret Bureerak is de tweede duiker die het leven liet: ook een Thaise marinesergeant kwam tijdens de actie om het leven vanwege zuurstoftekort. De hachelijke reddingsoperatie vond vorig jaar in juni plaats in een grottencomplex in Noord-Thailand. De slachtoffers, tussen 11 en 16 jaar oud, zaten ruim twee weken vast. Zij overleefden.

