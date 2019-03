Duiker opgeslorpt én uitgespuugd door walvis 11 maart 2019

Rainer Schimpf zal zijn snorkelavontuur in Port Elizabeth, aan de Zuid-Afrikaanse kust, niet snel vergeten. Toen hij onder water foto's aan het maken was van een school vissen, werd het plots zwart voor zijn ogen. "Ik had meteen door wat er gebeurde. Een walvis had me meegenomen, dus hield ik instinctief mijn adem in, in de veronderstelling dat hij weer naar beneden zou duiken en mij daar zou uitspuwen", zegt de 51-jarige duiker. Die hoop werd werkelijkheid. "Hij opende zijn mond, waardoor ik mezelf kon bevrijden. Ik besef hoeveel geluk ik heb gehad. Op enkele seconden tijd kan je leven voorbij zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat het minstens even beangstigend was voor de walvis."

