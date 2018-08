Duiker aangevallen door haai nabij Egyptische badplaats 06 augustus 2018

In de buurt van de Egyptische badplaats Marsa Alam, aan de Rode Zee, is een Tsjechische toerist aangevallen door een haai. Dat gebeurde in een zone die erg populair is bij duikers. De 41-jarige man kwam om het leven. Aanvallen van haaien zijn erg zeldzaam in het gebied. De autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar het incident. Er zou alvast één schip onderschept zijn dat - illegaal - dierlijk afval overboord gekieperd had in het gebied. Mogelijk werd de haai daardoor gelokt en begaf hij zich daarom zo dicht bij de kust.