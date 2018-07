Duiker (63) mogelijk omgekomen door hartfalen 13 juli 2018

In het Zilvermeer in Mol is een 63-jarige duiker om het leven gekomen. De ervaren Ivo Steegmans uit Hasselt ging woensdagvoormiddag duiken met twee leden van dezelfde club uit Genk, maar na een tijdje verloren zijn collega's hem uit het oog. De zestiger werd uiteindelijk teruggevonden op de bodem van het meer. Steegmans ademde niet meer en had geen hartslag meer. Hij werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij 's avonds. Een autopsie moet de oorzaak van het ongeval achterhalen. Mogelijk gaat het om hartfalen. (WDH/BVDH)