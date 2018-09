Duikboot 01 september 2018

Nee, de duikboot was allerminst een uitvinding van de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. De allereerste duikboot ooit beleefde zijn waterdoop in de Britse Thames-rivier in het gezegende jaar, jawel, 1620. Bedenker was de Nederlandse ingenieur-uitvinder Cornelis Drebbel (1572-1633) en dit op vraag van de Britse marine. Als basis voor de eerste onderzeeër uit de mensheid werd voor een grote roeiboot gekozen, die volledig omwikkeld werd met ingevet varkensleer en die zo waterdicht was gemaakt. Drebbel zou tussen 1620 en 1624 drie prototypes maken. De grootste duikboot werd aangedreven door 12 roeiers, kon 3 tot 5 meter onder water blijven en bood plaats aan nog eens 16 passagiers. Ademen deden de inzittenden via lange snorkels. Al bleef het bij enkele, weliswaar geslaagde, testvaarten. De Britse marine zou Drebbels duikboot nooit in gebruik nemen. (StV)

