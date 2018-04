Duikbootmoordenaar riskeert levenslang 24 april 2018

00u00 0

De Deense uitvinder Peter Madsen (foto) riskeert levenslang voor de moord op journaliste Kim Wall. "Het geweld en haar pijn moeten hem seksueel opgewonden hebben. Het is quasi zeker dat hij alles geruime tijd op voorhand gepland heeft", aldus het Openbaar Ministerie gisteren op zijn proces. Morgen kent Madsen zijn straf.De man die ervoor gezorgd heeft dat de Mont Saint-Michel ontruimd werd, is opgepakt. Zondag bedreigde hij de politie met de dood in de populaire Franse trekpleister. Het gaat om een 36-jarige man. Hij zou tegen anderen opgeschept hebben over zijn daad. Er komt meer blauw in de bergen: de Franse politie gaat de bewaking langs de Frans-Italiaanse grens in de Alpen "aanzienlijk" versterken. Ze doet dat na enkele incidenten afgelopen weekend. Er waren acties van zowel ultranationalistische activisten als voorstanders van migratie, en daarbij werd onder meer de grens even geblokkeerd.Omdat Trump het niet doet, gaat de ex-burgemeester van New York 4,5 miljoen dollar (3,7 miljoen euro) schenken aan de klimaatakkoorden. Michael Bloomberg voelt zich "verantwoordelijk", omdat zijn land zich als enige terugtrekt uit de akkoorden van Parijs. Dat had Trump in juni vorig jaar aangekondigd. "Ik ga een cheque sturen voor de bedragen die Amerika beloofd had", zegt Bloomberg. Eén op de acht vogels is wereldwijd met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit het rapport 'The State of the World's Birds'. Onder meer de papegaaiduiker, drieteenmeeuw en sneeuwuil ondervinden impact van landbouwuitbreiding, overbevissing en klimaatverandering. Maar er is ook goed nieuws: 25 soorten werden gered van uitsterven door gericht natuurbehoud.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN