Duik in het grootste zwembad ter wereld 03 februari 2018

Met een lengte van maar liefst één kilometer is het zwembad van het exclusieve hotel San Alfonso del Mar in Algarrobo in Chili het allergrootste ter wereld. Het kalme azuurblauwe water vormt een tropische zee van liefst 8 hectare groot. Het zwembad is opgenomen in het World Guinness Book of Records en naast kajakken, zeilen en surfen, kan je hier tot 35 meter diep duiken. Het strekt zich uit langs de koudere en ruige Stille Oceaan, die op maar 100 meter afstand ligt. Overnachten kan in een van de lichte en huiselijke appartementen die in de acht gebouwen bij het zwembad staan. Een tweepersoonskamer kost vanaf 160 euro per nacht. (JL)

