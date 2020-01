Exclusief voor abonnees Duik bij 7,5°? Daar kikkert een Viking van op 06 januari 2020

De traditionele nieuwjaarsduik in Oostende heeft, net als vorig jaar, zo'n 4.750 deelnemers gelokt. Na een uitgebreide opwarming op het strand doken ze de bitter koude Noordzee in. De watertemperatuur van 7,5 graden schrikte deze Vikings alvast niet af. Zoals steeds passeerden de gekste outfits de revue - we zagen zebra's en zusters, kerst- en supermannen, Power Rangers en Teletubbies, en helaas ook een resem mannen in Borat-badpak. De meest ervaren ijsberen hielden het ruim 20 minuten uit in het water. (LBB)

