Duffel vraagt nietigverklaring bekerloting én hertrekking 30 augustus 2018

00u00 0

Er komt nog een staartje aan de bekerloting van dinsdagmiddag. KFC Duffel eist namelijk de nietigverklaring. De club uit de tweede amateurdivise - uitgeloot tegen STVV - heeft daarvoor een schriftelijk verzoek ingediend bij de KBVB. De reden: één van de 32 balletjes lag open in een van de schalen. Dat werd pas opgemerkt nadat de eerste clubs al aan elkaar gekoppeld waren. Het balletje werd verwijderd en opnieuw gesloten, maar de loting ging door en het bewuste balletje werd pas later weer in roulatie gebracht. "Wij trekken het geheime karakter van de loting in vraag", aldus clubadvocaat Denis Raveschot. "Wij vragen een nietigverklaring en hertrekking. Als dat niet het geval is, bekijken we welke juridische stappen we nog kunnen ondernemen. We willen een eerlijke kans maken op een topaffiche." Bij de KBVB klinkt het dat ze op de hoogte zijn van het verzoek en snel met een reactie komen. Wordt vervolgd. (KDMM/VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN