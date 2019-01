Duel Ogier - Neuville 26 januari 2019

00u00 0

rally VAN Monte-Carlo

De 87ste Monte-Carlo lijkt na de tweede dag op een duel uit te draaien tussen Sébastien Ogier (Citroën) en Thierry Neuville (Hyundai). Na een dag met continue positiewissels, was het Ogier die als leider naar het servicepark reed, maar met amper twee seconden bonus op Neuville. Onze landgenoot kende een intens moment, toen hij om een crash te vermijden een zijweg kon nemen, omdraaien en amper 20 seconden verloor. "Ik zag dat ik de bocht niet meer kon nemen. Alles was beter dan crashen, want we hebben een perfecte dag achter de rug", aldus Neuville. "We hadden kunnen leiden, maar er zijn nog twee dagen en de weersomstandigheden kunnen nog danig wisselen. Twee seconden verschil zijn dan niets." Achter Ogier en Neuville is Andreas Mikkelsen (Hyundai) derde, op bijna anderhalve minuut van het leidersduo. Sébastien Loeb (Hyundai) is vijfde, Ott Tänak (Toyota) pas zevende op meer dan twee en een halve minuut. Zaterdag en zondag staan telkens nog vier proeven op het menu. De Monte-Carlo eindigt zondagmiddag. (JCA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN