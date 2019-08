Exclusief voor abonnees Duel der nationale doelmannen 30 augustus 2019

00u00 0

Mooier wordt het niet. Real Madrid, Santiago Bernabéu, Eden Hazard en Thibaut Courtois. Wat een loting voor Club Brugge, één dag nadat de spelersgroep in koor luidop droomde van De Koninklijke. Vormer en co staan voor een absoluut hoogtepunt in hun carrière tegen de meest succesvolle club in de wereld. Straks staat Mignolet tegenover Courtois en mag Philippe Clement zich meten met Zinédine Zidane. Eden Hazard speelt voor het eerst sinds zijn optreden met Lille in Gent in eigen land tegen een Belgische club. Nadat sinds de eeuwwisseling eerder FC Barcelona, Bayern München, Juventus en Manchester United op bezoek kwamen, mag Olympia zich opnieuw opmaken voor een ábsolute hoogdag. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis