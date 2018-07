Duchenne patiënt Jimmy (9) fleurt helemaal op dankzij Rode Duivels: "Liever kort en tof leven dan lang en saai" Brecht Herman

05 juli 2018

05u00 0 De Krant De spierziekte van Duchenne heeft hem in een rolstoel geduwd en zijn levenslot voorlopig bezegeld. Toch is Jimmy Chapman (9) dezer dagen vrolijker dan ooit. Normaal kijkt hij zelden naar voetbal, maar van de Rode Duivels mist hij geen seconde. "Ik roep het luidst van mijn hele familie!"

Hoewel hij amper negen is, ontbreekt het Jimmy Chapman uit Sint-Stevens-Woluwe niet aan levenswijsheid. "Ik heb liever een kort, maar actief en interessant leven dan een lang en saai leven." Meer dan ooit geniet hij van elke dag, ondanks het feit dat hij al ruim een jaar in een rolstoel door het leven moet door de ziekte van Duchenne, een aandoening die het spierweefsel aantast. "Maar maandagavond had vooral zijn hart het lastig. 'Allez, Lukaku! Vooruit! Geef die bal af!' Zo enthousiast als bij die match tegen Japan hebben we hem nog nooit gezien", vertellen mama Isabelle Van Bambost (48) en papa Luis Chapman Prieto (49), die Cubaanse roots heeft. "Ik heb thuis samen met de hele familie gekeken. We hebben allemaal gesupporterd, maar ik toch het luidst van iedereen", pikt Jimmy in. Mama Isabelle lacht: "Soms moet ik hem vragen iets stiller te zijn, want de commentator heeft ook iets interessants te zeggen."

Keeper op de speelplaats

Vraag 'm niet om naar Anderlecht, AA Gent of Standard te kijken. Topmatchen in eerste klasse vindt hij "niet zo leuk". "Maar de Rode Duivels zijn voetballers van míjn land. Het is plezanter om voor hen te supporteren." Zelf voetballen is niet aan hem besteed. Begin 2017 werd bij hem de ziekte van Duchenne vastgesteld, later dat jaar begon hij een rolstoel te gebruiken, omdat zijn bovenbeenspieren niet meer functioneerden. Rechtstaan en stappen zijn heel moeilijk, de trap opgaan lukt al helemaal niet meer. Maar op de speelplaats verdedigt hij het doel bij wedstrijdjes. Of hij een goede keeper is? "Een beetje. Soms laat ik wel een bal binnen. Maar Thibaut Courtois ook, hé."

