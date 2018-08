Duchâtelet zet Londense club zonder water en wc-papier 22 augustus 2018

Medewerkers van de Londense voetbalclub Charlton Athletic dreigen met een rechtszaak tegen de Belgische eigenaar Roland Duchâtelet. Ze verwijten de miljonair niet met een bonus van 10% over de brug te komen in ruil voor de forse besparingen die ze hebben doorgevoerd. Door die besparingen koopt de club onder meer geen wc-papier meer en krijgen de spelers niet langer gratis water. Charlton Athletic zag de omzet vorig jaar met 11 miljoen euro terugvallen. Duchâtelet zoekt al een tijdje naar een overnemer, maar zonder succes. Tot grote woede van de supporters, die vorig jaar nog een protestmars hielden in Sint-Truiden tegen het beleid van de zakenman. (FrD)