Duchâtelet verkoopt Charlton Athletic 22 juni 2018

00u00 0

Roland Duchâtelet heeft een deal met een Australische investeringsgroep over de overname van Charlton Athletic. De Limburgse ondernemer had de Britse derdeklasser vorig jaar in de etalage gezet. Met de verkoop bouwt Duchâtelet zijn portefeuille aan voetbalclubs verder af. Eerder deed hij Standard Luik en STVV al van de hand. Duchâtelet lag bij de fans van Charlton onder vuur om zijn beleid. De nieuwe eigenaar Australian Football Consortium is gelinkt aan de Australische zakenman Andrew Muir, die Charlton zo snel mogelijk opnieuw naar de Premier League wil leiden. Duchâtelet heeft nu nog twee clubs in handen: de Spaanse tweedeklasser Alcorcon en de Duitse derdeklasser Carl Zeiss Jena. (BF)