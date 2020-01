Exclusief voor abonnees Duchâtelet recupereert centen bij STVV 03 januari 2020

Het is duidelijk geworden over welke schuldherschikking de Japanse bazen van STVV het hadden toen ze hun winstcijfers afgelopen week bekendmaakten. 4,1 miljoen euro daarvan vloeit terug naar de NV Stayen van Marieke Höfte, partner van Roland Duchâtelet. Het gaat om een bedrag dat weer opeisbaar is na het ontvangen van tv-gelden en meerwaardes op spelers en dat voortvloeit uit de 6 miljoen euro schuld die Duchâtelet de club kwijtschold toen hij in 2011 Standard overnam. (FKS)