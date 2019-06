Exclusief voor abonnees Dubbeltitel voor Flipkens op Mallorca 24 juni 2019

Kirsten Flipkens won gisteren de dubbeltitel op de Mallorca Open. Samen met haar vaste partner Johanna Larsson klopte ze in de finale met 6-2, 6-4 het lokale duo Maria Jose Martinez Sanchez en Sara Sorribes Tormo. Voor Flipkens was het al haar vijfde dubbeltitel, waardoor ze vandaag ook het nummer 26 is op de wereldranglijst, haar beste ranking ooit. Veel tijd om te genieten rest de Kempense echter niet. Ze vloog onmiddellijk door naar Eastbourne, waar ze vandaag in de eerste ronde uitkomt tegen Caroline Wozniacki (WTA 14). (FDW)

