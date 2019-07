Exclusief voor abonnees Dubbelsucces voor Belgen 04 juli 2019

Terwijl half Engeland op zijn kop staat omdat Andy Murray en Serena Williams samen zullen aantreden in het gemengd dubbel - zij spelen in de eerste ronde tegen Mies-Guarachi -, begonnen heel wat Belgische spelers aan hun dubbeltoernooi in Londen. Joran Vliegen en Sander Gillé, voor het eerst samen op een grandslamtableau, klopten Londero-Duran met 6-2, 7-6, 4-6, 6-2 en spelen nu tegen Demoliner-Sharan. Vliegen is trouwens ook ingeschreven in het dubbel gemengd, daarin heeft hij de Chinese Saisai Zheng als partner en komen ze uit tegen Nielsen-Christian. Alison Van Uytvanck en Greet Minnen geraakten op het laatste ogenblik in de draw. Zij haalden het met 7-5, 6-2 van de Britse tandem Christie-Swan en ontmoeten nu de zusjes Chan. Elise Mertens en Aryna Sabalenka wonnen met 6-3, 6-4 van Dzalamidze-Lister terwijl Kirsten Flipkens en Johanna Larsson, het twaalfde reekshoofd, Bencic-Kuzmova met 6-4, 7-6 versloegen. (FDW)

