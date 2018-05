Dubbelslag voor Van Garderen in Californië 18 mei 2018

Tejay Van Garderen (29, BMC) heeft de macht gegrepen in de Ronde van Californië. De Amerikaan toonde zich woensdagnacht veruit de beste in een glooiende individuele tijdrit en neemt de leiderstrui over van Egan Bernal. De jonge Colombiaan van Sky volgt nu op 23 seconden. "Dit was de dag om mijn grote kracht te laten spreken", aldus Van Garderen. De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, een ploegmaat bij BMC, werd tweede in de tijdrit. Laurens De Plus (Quick.Step) was de beste Belg op de 28ste stek. (GVS)