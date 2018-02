Dubbelslag voor Kwiatkowski 19 februari 2018

00u00 0

Michal Kwiatkowski heeft de Ronde van de Algarve gewonnen. De Pool van Team Sky won in Malhão de afsluitende bergrit en stootte zo ploegmaat Geraint Thomas nog van de troon. Eén en twee in de eindstand dus voor Sky, dat de vijfdaagse Portugese rittenkoers domineerde. Kwiatkowski had ook al de tweede etappe gewonnen en Thomas was de beste in de tijdrit.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN