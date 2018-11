Dubbelpartners Mertens en Schuurs uit elkaar 17 november 2018

Elise Mertens en Demi Schuurs vormen volgend jaar geen dubbelpaar meer. De Belgisch-Nederlandse combinatie deed dit jaar van zich spreken met drie dubbeltitels (Hobart, Rosmalen en Wuhan) en een plaatsje op de Masters in Singapore. Volgend seizoen wil Mertens, het nummer dertien van de wereld, evenwel meer aandacht besteden aan het enkelspel waardoor Schuurs opteerde voor een samenwerking met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands. "We zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan", zei Schuurs in de Nederlandse pers. "We zijn nog steeds heel goede vriendinnen. Maar Elise kiest voor een andere focus in haar carrière. Daar heb ik alle begrip voor, maar mijn toekomst ligt in het dubbelspel." Mertens, het nummer elf van de wereld op de dubbelranking, speelde dit jaar 118 wedstrijden, 51 daarvan waren in het dubbelspel. (FDW)

HLN